Diyarbakır'da vaka artışlarına karşı önemli çağrı: Vakaların tamamına yakınında sorun aynı…

Vaka artışlarının önemli oranda arttığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da günlük vaka sayıları binlere yükselirken, günlük hasta yatış sayısı da 250’lere ulaşmış durumda.

1 Temmuz öncesi günlük vaka sayısının 150’nin altında olduğu kentteki son durumu ve aşılama çalışmalarındaki tabloyu Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan’la konuştuk.

'Vaka sayısı 150’lerden binlere ulaştı'

"1 Temmuz’da tedbirlerin kaldırılmasıyla öngörüyorduk bunu, aşılama oranımız düşüktü, tedbirlerin kalkmasına rehavet de eklenince vakalarda artış yaşandı" diyen Turan, "Bugün itibariyle vaka artış hızında Diyarbakır ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Günlük pozitif vaka sayısı 1 Temmuz öncesi 150’nin altındayken şimdi binlere ulaşmış durumda. Hasta yatış sayısı da 250’lere ulaşmış durumda" dedi.

Yaşanan bu tablonun tamamlayıcısının aşılamadaki düşük oranlar olduğuna işaret eden Turan, "20 gün öncesine kadar aşılamada yüzde 20’lerden söz ediyorduk. Bir süredir bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Aşılama oranı bu sayede yüzde 42’lere kadar ulaştı ama hâlâ yetersiz durumda. Kentteki sivil toplum pandemi koordinasyonuyla birlikte bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına hız verdik ve bir kampanya başlattık, aşılamada daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'Halk aşı karşıtı değil, güvensizlik var ve bu gideriliyor'

Aşılamadaki bu yetersiz tablonun sorumlusunun yetkililerinin yetersiz bilgilendirmesi olduğunu vurgulayan Turan, "Biz aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur, aşı olarak toplumu da korumuş olacağız bilinciyle yaklaşıyoruz. Oda olarak kitle örgütleri, parti temsilcileri ve muhtarla bir araya geldik bunun için. Tüm bu görüşmeler sonrasında halkın aşı karşıtı olduğunu değil, aşıya karşı güvensizlik duyduğunu gördük. Diğer aşılara karşı böyle bir güvensizlik yok ama bu aşıya karşı bir tereddütü var halkın, bunun en önemli nedeni yeterli bilgilendirme olmaması. Bu konuda yetkililerin üzerine düşen görevi yeterince yerine getirmemesi nedeniyle bu tabloyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

'Hastaneye yatanların yüzde 80’inden fazlası aşısız olanlar, diğerleri de yeterli doz olmayanlar'

Bu konuda yoğun bir çaba sergilediklerini dile getiren Turan, halka bir çağrıda bulunurken, "18 aydır pandemiyle mücadele ediyoruz ama 18 ay öncesine göre çok daha avantajlıyız. Aşı var, aşımızı olalım. Gözlemlediğimiz kadarıyla hastaneye yatanların yüzde 80’i aşısız, diğerleri de büyük oranda yeterli doz olmayanlar. Ancak aşı olduktan sonra da her şeyin bitmediğini bilmeliyiz, önlemlerle birlikte yaşamaya devam etmeliyiz" dedi.