İllerdeki vaka durumu açıklandı: Siirt ve Diyarbakır'da yüksek oranlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki vaka durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi.
Koca'nın açıkladığı listede 100 bin nüfusa karşılık Siirt'te 748, Diyarbakır'da ise 223 vaka olduğu görüldü.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021