Safiye Nur Gürbüz davası avukatları: Sanık 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmalı

Antalya'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak'ın ikinci kattaki evinin penceresinden "düşüp" yaralanan 24 yaşındaki Safiye Nur Gürbüz'ün avukatları tutuklu sanık Daşbudak'ın "kasten yaralama" suçundan değil "kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını istedi.

Davanın ilk duruşması bugün Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Kasten yaralama" suçundan tutuklu yargılanan sanık Daşbudak, duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek karşılıklı bir kavga yaşandığını, Gürbüz'ün camdan kendisinin atladığını ileri sürdü.

Gürbüz ise Daşbudak'ın kendisini evin içinde 10 dakika boyunca darp ettiğini, burnunu ısırdığını, pencereye yardım istemek için yöneldiğinde ise Daşbudak'ın kendisini iterek camdan aşağıya attığını söyledi. Mahkeme heyeti Daşbudak'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim tarihine erteledi.

Mahkeme sanık Daşbudak'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Gürbüz'ün avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden duruşma sonrası soL'a yaptığı açıklamada sanık Daşbudak'ın hakkında tehdit, silahla tehdit gibi suçlardan toplam 17 dosya bulunduğunu, bu dosyalardan 3'ünün kadına yönelik şiddetle ilgili olduğunu belirtti. Erden, yaşanan olayın basit bir çiftlerin kavgası olmadığını ortada tek taraflı bir kadına şiddet olduğunu vurguladı.

Duruşmada 3 talepleri olduğunu belirten Erden, birincisinin sanığın tutukluluk haline devam kararı verilmesi olduğunu söyledi ve bunun mahkeme tarafından kabul edildiğini dile getirdi.

Erden ikinci taleplerinin sanığın kasten yaralama suçundan değil "kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması için mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi olduğunu dile getirdi. Erden üçüncü taleplerininse Safiye Nur Gürbüz'ün atıldığı pencerede keşif yapılması olduğunu söyledi.

Mahkemenin bu iki taleple ilgili kararını 1 Ekim'deki duruşmadan sonra vermesi bekleniyor.