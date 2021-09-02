Kadın katili cinayet öncesi 'ceza indirimi' araması yapmış!

Geçen yıl Elazığ'da kendisinden boşanmak isteyen Aslıhan Alkılıç'ı öldüren Ali Alkılınç'ın telefon incelemesinde cinayetten önce "ceza indirimi hastalık", "hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olduğu ve kendisinden yedi kez şikayetçi olan eşi Aslıhan Alkılınç'ı Elazığ'da yaşadığı eve gelerek üç çocuğunun önünde öldürmüş, Aslıhan Alkılınç'ın annesi Şule Birçek'i de ağır yaralamıştı.

Aslıhan Alkılınç'ın ailesinin avukatlığını gönüllü olarak üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bugün görülecek duruşma öncesinde Ali Alkılınç'ın cinayeti adım adım planladığının teknik incelemeyle görüldüğünü bildirdi.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün Aslıhan Alkılınç için duruşmadayız. 7 kez şikayet ettiği erkek tarafından katledildi. Bakın katil cinayetten önce arama motorunda neler aramış? Her şeyi adım adım planladığını, mahkemede yapacağı savunma için kendine 'hastalık' dahi icat etmeye çalıştığını görebilirsiniz" denildi.

Alkılınç'ın telefonunda yapılan teknik inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Ali Kılıç olaydan 3 ay önceki süreç içerisinde 'Aldatan eşi öldürmek cezası, gözlerini kör edenin cezası, aldatma mesajları, tehdit mesajları, çok ağır dokunaklı sözler, aldatma mesajları' ifadelerini aratmış ve bu konuda web sayfalarında gezinmiştir. Olaydan 10 gün önceki süreç içerisinde ise 'Şizofren nedir, cezai indirimi hastalık, hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur mesajları' ifadelerini aratmış ve konularında web sayfalarında gezinmiştir. Olay günü 'Faruk düz duvara tırman ve binaya nasıl tırmanılır' ifadelerini aramıştır."

Alkılınç'ın ziyaret ettiği internet sitelerinde yer alan "Silahla iki gözünü kör eden sanığın cezası belli oldu", "Karısını 32 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan yasak aşk iddiası" başlıklı haberler ile "Tehdit suçu ve cezası", "Akıl hastalığının ve zayıflığının ceza ehliyetine etkisi" başlıklı makaleler de dikkat çekti.

Duruşma öncesi soL'a konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin gönüllü avukatlarından Nilda Baltalı Aslıhan Alkılınç'ın yaklaşık 2 yıl boyunca kendisine yönelik ölüm tehditlerinde bulunan Ali Alkılınç'tan kaçarak şehir değiştirdiğini, son olarak pandemi yüzünden bulunduğu kadın sığınma evinden de ayrılarak Elazığ'a taşındığını söyledi. Ali Alkılınç'ın ölüm tehditleri, cinsel içerikli tehdit ve hakaretleri yüzünden Aslıhan Alkılınç'ın daha önce 7 kez şikayette bulunduğunu belirten Baltalı ancak bunların çoğunda kovuşturmaya yer olmadığı şeklinde kararlar verildiğini belirtti.

Ali Alkılınç'ın cinayetten birkaç gün önce de Aslıhan Alkılınç'ın boğazına bıçak dayayıp saldırıda bulunduğunu ancak yine serbest kaldığını aktaran Baltalı Alkılınç'ın en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi.