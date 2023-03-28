Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Mahkemeye yeni delil sunuldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan dava bugü devam etti. 20 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına 7 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Ayrıca bir kısım tutuksuz sanık da mahkemede hazır bulundu.

Mahkemeye ayrıca müşteki Ece Erken, müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

'Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum'

Tanık olarak dinlenen Sezer Çakır beyanında, “Ece yakın arkadaşımdı. Taziye için evine gitmiştim. Sanıklardan Fatih Sipahi’yi tanırdım, ortak arkadaşımız vardı. Fatih, ben Ece’nin evindeyken beni aradı. Ece’yle görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi. Yaptığımız görüntülü konuşmada Fatih Seccad’ın olaydan sonra kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattı. Seccad ona, Şafak’ı önce balıkçıda gördüklerini, sonra Galeria’ya gidip silah temin ettiklerini ve Yeşilköy’e dönüp olayın gerçekleştiğini söylemiş. Fatih de organizedeki Hüseyin isimli bir komisere bunu söylediğini söyledi” dedi.

Sanık Seccad Yeşil söz alarak Fatih Sipahi ile arasında böyle bir konuşma olmadığını ve tanığın yalan söylediğini öne sürdü. Bir kısım sanık avukatları söz alarak, Fatih Sipahi'nin hiçbir aşamada bu şekilde ifade vermediğini, tanığın yalan söylediğini ifade ederek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Müşteki Ece Erken ise beyanında, "Organizeden komiser Hüseyin’in dinlenmesini istiyorum. Çünkü Fatih onunla konuştuğunu söyledi. Hatta Fatih ertesi gün yine arayıp bana 'Silivri'ye gideceğim, Seccad Yeşil'i yakalatacağım' dedi. HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Tanık Sezer Çakır’ın salondan çıkmasının ardından yeniden söz alan Ece Erken, "Sezer Çakır, Fatih ile yazışmalarını attı. Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum. Yeni elime geçti. Böylelikle her şey ortaya çıkacak" dedi.

'Silah patlar patlamaz orayı terk ettim'

Tutuklu sanık Seccad Yeşil savunmasında, “Haksız yere tutukluyum. Hasbelkader bir toplantıya katıldım. O toplantıda uzlaşı oldu. İlk görüşmede uzlaşı ile masadan ayrılmamız benim sayemde oldu. Ben sonrasında Şafak ağabeyi tehdit etmedim. Şafak abi ile benim hiçbir husumetim yoktu. Küfür üstüne olan bir olay bu. Olay anında da ben 'Dur yapa Kadir ateş etme diyorum orada' silah patlar patlamaz orayı terk ettim. Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm" diye konuştu.

Müşteki Ece Erken, sanığın sözlerine sinirlenerek "Dinlemiyorum" dedi ve duruşma salonundan ayrıldı.

Sanık Ali Yasak savunmasında, “Ben ilk gün ne söylüyorsam onları söylemeye devam edeceğim. Benim yaşam tarzım belli yaptığım ticaret belli. 65 bin TL için böyle bir şey yapmam, ben her şeyi organize ediyorum diyelim Şafak’ın nasıl oturup kalkacağını nasıl organize ediyorum? Ben oraya silahsız gidiyorum. O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Ben kimsenin elinde patlatan bir silahı alamam. Bu işte suçsuz olmak için bir mermi yemem lazımsa orada bulunan herkes en az benim kadar suçludur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 7 Haziran’a erteledi.

Ne olmuştu?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.