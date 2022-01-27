Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin iki ayrı iddia

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası iki ayrı iddia gündeme geldi.

İddialardan birinin sahibi Cem Küçük olurken, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Saat 00:25 sularında Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geliyor ve Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun atılmış. Bel üstünde veya kafasında bir şey yok. Ama kan kaybından ve kurşunlardan biri de damarını yırtığı için hayatını kaybetmiş"

Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" adlı programının muhabiri Uğur Kotan ise saldırıya ilişkin farklı bir iddiayı gündeme getirdi.

Kotan'ın saldırıya ilişkin iddiası şöyle:

"Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmut Yazıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor. Burada bir davayla ilgili konuştuları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor."

Çakıcı'nın avukatı

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını da yaptığı belirtiliyor. İki ismin sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafları bulunuyor.

Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı’nın tahliyesinin sonrasında yaptığı paylaşımda, “Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid sebebiyle geciken ziyaretimi teknesinde gerçekleştirdim. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın” ifadesini kullanmıştı.