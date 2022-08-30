Sadr'dan destekçilerine 'çekilin' çağrısı: Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Iraklı Şii lider Muktada Sadr, Irak güvenlik güçleri ile çatışan taraftarlarına protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Sadr destekçilerinin bölgeden ayrılmaya başladığı aktarıldı.

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak genelindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Sadr'ın kararı

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip olan Şii lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı. Sadr yanlıları parlamentoyu basmıştı.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istemişti. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz etmişti.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

Mukteda es-Sadr dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması sonrasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurmuştu. Yasağın bugün kalktığı açıklandı.