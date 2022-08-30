İran Irak sınırını kapattı, uçuşlar iptal edildi

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekildiğini açıklamasının ardından patlak veren olaylar sebebiyle, İran sınırlarını kapattığını açıkladı. İran'dan yapılan açıklamada vatandaşlarına çağrı yapılarak, Irak'a seyahat etmekten kaçınılması gerektiğini bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sadr destekçilerinin hükümet sarayını ele geçirmesi ve özellikle Bağdat'ta devam eden çatışmalar sebebiyle yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Macid Mirahmadi, "Irak sınırı kapatıldı. Güvenlik endişeleri nedeniyle İranlıların bir sonraki duyuruya kadar Irak'a seyahat etmekten kaçınmaları gerekiyor" dedi.

Ayrıca İran'ın "devam eden huzursuzluk nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar" Irak'a tüm uçuşları durdurduğu duyuruldu. İran devlet televizyonuna konuşan üst düzey bir havacılık yetkilisi, "Irak ve Bağdat'tan şu anda havaalanında bulunan İranlıları geri getirmek için acil bir uçuş ayarlamaya çalışıyoruz. Onları bugün tahliye etmeyi umuyoruz" yorumunu yaptı.

Her yıl milyonlarca İranlı, İslam peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesini anmak için Irak'ın Kerbela kentine seyahat ediyor. 'Kırkıncı gün' anlamına gelen Erbain töreninde, hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda gerçekleşen olaylar için tutulan yas töreni son buluyor. Erbain günü bu sene 16-17 Eylül'e denk geliyor.

Sadr'ın kararı

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip olan Şii lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı. Sadr yanlıları parlamentoyu basmıştı.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istemişti. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz etmişti.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

Mukteda es-Sadr dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması sonrasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurmuştu.

Sadr'dan açlık grevi kararı

Dün siyasetten tamamen çekildiğini açıklayan Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr, yaklaşık bir aydır süren siyasi gerilimin silahlı çatışmalara dönüşmesinin ardından açlık grevine başlama kararı almıştı.