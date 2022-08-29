Irak'ta kaos: Silahlı çatışmaların ardından Sadr açlık grevine başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın idari merkezi Yeşil Bölge'de Sadr Hareketi ile Haşdi Şabi milisleri arasında silahlı çatışmalar başladı.

Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr, yaklaşık bir aydır süren siyasi gerilimin silahlı çatışmalara dönüşmesinin ardından açlık grevine başlama kararı aldı. Sputnik'in aktardığına göre, Sadr'ın sağ kolu Hasan Azari, "Liderimiz şiddet sona erene kadar açlık grevine başladı" dedi.

ABD: Barışçıl gösterilere saygı duyulmalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Irak'taki olayların bir an önce yatıştırılması ve tarafların diyalog kurması yönünde bir çağrı yaptı.

Devam eden çatışmaları "rahatsız edici" olarak nitelendiren Kirby, "Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı" şeklinde konuştu. Göstericilerin "barışçıl" olduğunu kaydeden Kirby, "Bu şiddet olaylarının yatıştırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni boşalttığını iddiasını da yalanladı.

BM: Yeşil Bölge'yi terk edin

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu ise protestocuların Yeşil Bölge'yi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Bugünkü gelişmelerin "çok tehlikeli" olduğu kaydedilen açıklamada, göstericilerden "önü alınamaz sonuçlar doğuracak" eylemlerden kaçınmaları istendi.

Ne olmuştu?

Mukteda es-Sadr, hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi göstermesi üzerine Sadr yandaşları Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını işgal etmişti.

Sadr, daha sonra yandaşlarına Meclis'ten ayrılmaları ve oturma eylemine Meclis çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Mukteda es-Sadr bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr Ailesi'nin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığını savunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Sadr yanlıları Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. AFP güvenlik güçlerinin ateş açtığı gösterilerde 12 protestocunun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.