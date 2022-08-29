Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Sadr destekçilerinden saray baskını

Irak'ta Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararını açıklaması ardından Irak’ta gerilim tırmanıyor.

Sadr'ın destekçileri korunaklı Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanarak, sarayı bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr destekçilerinin sarayın bahçesinde bulunan havuza girdikleri görüldü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise bugün saat 15.30’dan sonra başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr ayrıca Sadr Grubu’na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti.

Seçildi ama hükümet kuramadı

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip olan Şii lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Parlamento baskını ve erken seçim çağrısı

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı. Sadr yanlıları parlamentoyu basmıştı.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istemişti. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz etmişti.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

Mukteda es-Sadr, bugün siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.