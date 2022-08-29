Mukteda Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr bugün yaptığı açıklamada, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" dedi.

İran'da ikamet eden ve dün mercilik görevine son verdiğini duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığını söyledi.

Seçildi ama hükümet kuramadı

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip olan Şii lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Parlamento baskını ve erken seçim çağrısı

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı. Sadr yanlıları parlamentoyu basmıştı.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istemişti. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz etmişti.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

Mukteda es-Sadr, bugün siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.