Sadr destekçilerinin parlamento baskınının ardından Maliki'den silahlı poz

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri dün gece Yeşil Bölge'yi ablukaya almış ve meclis binasını basmıştı. Sadr destekçileri ancak Mukteda es-Sadr'ın "çekilin" çağrısıyla bölgeyi terk etmişti.

Sadr destekçilerinin çekilmesinin ardından Irak’ın eski başbakanlardan Nuri el-Maliki korumalarıyla birlikte sokağa çıkarak, silahlı poz verdi. Maliki destekçilerinin sosyal medyada yayımladığı fotoğrafların Sadr'a yönelik bir mesaj olduğu iddia edildi.

Sadr destekçileri Yeşil Bölge baskınında Maliki’ye karşı “yolsuzların lideri” sloganları atmış ve evini basmak istemişti. Maliki’ye ait olduğu iddia edilen sızdırılmış ses kayıtlarında, Maliki Sadr’ı ölümle tehdit etmişti. Sadr destekçileri protestoda Sadr’a seslenerek, “Seni tehdit eden (Maliki) nerede?” diye bağırmıştı.