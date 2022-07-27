Sadr'dan 'çekilin' çağrısı

Irak'ta, İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplanmış, ardından Irak Meclisi binasını basmıştı.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Yeşil Bölge'ye giren destekçilerinden çekilmelerini istedi.
Sadr sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mesajınız yerine ulaştı. Yolsuzları ürküttünüz. İki rekat namaz kılıp barışçıl şekilde evinize dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Sadr destekçileri, açıklama sonrasında Yeşil Bölge'deki meclis binasından ve diğer alanlardan çekilmeye başladı.