Bağdat'ta koruma altındaki Yeşil Bölge'yi basan protestocular parlamento binasını sardı

Irak'ta protestocular, Muhammed el-Sudani'nin ülkenin başbakanlığı pozisyonuna aday gösterilmesine karşı toplandı. Başkent Bağdat'ta yüzlerce protestocu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan Irak parlamentosunu bastı.

Iraklı Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ı destekleyen protestocular el-Sudani'nin aday olmasına sert tepki gösterdi.

Mevcut Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhemi, protestocuları Yeşil Bölge'den "derhal geri çekilmeye" çağırdı. El-Kadhemi, güvenlik güçlerinin “devlet kurumlarının ve yabancı misyonların korunmasını ve güvenlik ve düzene herhangi bir zarar gelmesini önleme” konusunda uyardı.

Günün erken saatlerinde çevik kuvvet, hükümet binalarının ve yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazıyla saldırmıştı.

Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi koruyan beton duvarları yıkmak için bir kamyon kullandı.

El-Sudani, İran destekli Şii partiler ve onların müttefikleri tarafından yönetilen bir koalisyon olan Koordinasyon Çerçevesi bloğunun resmi adayı.