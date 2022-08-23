Sadr destekçileri çekildi, Irak Yüksek Yargı Konseyi mesaiye geri döndü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meclis binasını basarak oturma eylemi başlatan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, bugün Yüksek Yargı Konseyi binasının önünde toplanmış ve meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini talep etmişti. Sadr Grubu destekçilerinin başlattıkları oturma eyleminin ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi ise çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Grubu destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi binasından çekilmelerinin ardından yarından itibaren ülkedeki bütün mahkemelerde normal mesaiye dönülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konseyin yasalarını ihlal eden ve yargı sistemini sekteye uğratmaya çalışanlar hakkında yasal işlemlerin uygulanması konusunda da adımlar atılacağı belirtildi.