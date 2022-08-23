Irak'ta düzenlenen eylemin ardından Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını askıya aldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meclis binasını basarak oturma eylemi başlatan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, bugün Yüksek Yargı Konseyi binasının önünde toplanmış ve meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini talep etmişti.

Olaya ilişkin konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih “Barışçıl protesto gösterileri anayasal bir haktır ancak yargı sistemi çalışmalarının duraklatılması ülkeyi tehdit eden tehlikeli bir konudur. Yargı sisteminin itibarı, bağımsızlığı ve korunması için çalışmalı ve taleplerin anayasa çerçevesinde iletilmesi gerekiyor” dedi.

Başbakan 5’li zirve toplantısından ayrılarak Irak'a döndü

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır’da düzenlenen 5’li zirve toplantısına katılan El-Kazımi'nin yaşanan olaylardan dolayı toplantıdan ayrılarak Irak'a döndüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yargı sisteminin sekteye uğramasının ülke için ciddi tehlike oluşturduğu ve ulusal bir diyalog başlatmak için acilen toplantı yapılacağı aktarıldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını askıya aldı

Sadr Grubu destekçilerinin başlattıkları oturma eyleminin ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.

Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Irak meclisinin feshedilmesini isteyen Sadr Grubu destekçilerinin bu sabah başlattıkları oturma eylemi üzerine toplanan Yüksek Yargı Konseyi ile Federal Mahkeme’nin bütün çalışmaları askıya aldığı duyuruldu.