Sadettin Tantan'a gazeteci Orhan Gökdemir'den tepki: Ben işkenceyi onun zamanında tanıdım

Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün açıklamaları Türkiye'deki işkence gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

KRT'de yayınlanan Olağan İşler programında da Eymür'ün açıklamaları masaya yatırıldı. Programa eski İçişleri Bakanlarından Sadettin Tantan katıldı. Tantan'ın gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçınması dikkat çekti. Tantan, ismi skandallarla anılan Mehmet Ağar için 'arkadaşım' dedi.

"Türk devletleri yasalarla yönetilmiştir, şahıslarla yönetilmemiştir. Türkiye Cumhuriyet'i kabile devleti değildir" diyen Sadettin Tantan'ın açıklamaların gazeteci-yazar Orhan Gökdemir eleştirdi.

Medyaradar'ın haberine göre Tantan'ı ‘işkenceci’ olmakla suçlayan Gökdemir, kişisel deneyimini de aktararak işkencenin Eymür'den ibaret olmadığını, bir devlet politikası olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"Sadettin Tantan 12 Eylül'den önce çok muktedir bir emniyet müdürüydü. O zaman Milli Selamet Partisi'ne yakın olduğu söyleniyor. Beyoğlu'nda ilk hortumlu operasyonları o başlatmıştı. Mekanları basar hoşuna gitmeyen insanları hortumla döverdi.

Tantan bu nedenlerle sürgün edildi. O sürgün mekanlarından birisi Giresun. Ben o zaman lise ikinci sınıftaydım. 79'dan söz ediyoruz. Ben hayatımın ilk işkence deneyimini Tantan'ın emniyet müdürü olduğu zaman Giresun'da yaşadım.

Sahra telefonu; yani çevirdiğinizde elektrik veren aleti ilk o zaman gördüm. İşkence var ve sadece Mehmet Eymür yapıyormuş gibi davranmamak lazım. Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde ve tüm karakollarda işkence yaygındı.

İşkencecinin, işkenceyi önlenmesi diye bir şey söz konusu değil.”