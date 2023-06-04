Sadece jandarma bölgesinde bir yılda 44 binden fazla kadın şiddete maruz kaldı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgilere göre, asayiş suçları bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; sadece ülke nüfusunun yüzde 21’inin sorumluluk alanında bulunduğu Jandarma bölgelerinde, 2022 yılında 537 bin asayiş olayı meydana geldi. Bu olayların 16 bin 177’si ise faili meçhul kaldı.

44 bin kadın şiddete maruz kaldı, 2 binden fazla çocuk istismara uğradı

Raporda; bir yılda 2 bin 102 ayrı çocuğa cinsel istismar suçunun işlendiği, ayrıca “Bin 834 reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluştuğu” ifade edildi.

Sadece jandarma bölgesinde 73 bin 786 "iş kazasının" meydana geldiği, 3 bin 481 şüpheli ölüm için de soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Suça sürüklenen çocuk sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 25 bin 994’e yükseldiği, suç mağduru çocuk sayısının da yüzde 8 oranında artarak 55 bin 439’a tırmandığı belirtildi.



Raporun, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olayları” başlıklı bölümünde ise sadece 2022’de 44 bin 260 kadının şiddete maruz bırakıldığı açıklandı.



Jandarmaya 2019 yılında silah bulundurma ruhsatı için 13 bin 206 başvuru yapılırken 2020 yılında ise bu oran yüzde 34 artarak 17 bin 751’e çıkmıştı. 2022 yılında ise yaklaşık 32 bin kişiye silah ruhsatı verildiği açıklandı. Böylece 2019’a göre jandarmadan silah ruhsatı alanların sayısı yüzde 150 artış gösterdi.