SADAT kamplarında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı

"Silahlı kuvvetlerin yetişemediği Müslüman ülkelerde askeri danışmanlık ve hizmet verme iddiasıyla kurulan” ve “Gölge Ordu” olarak adlandırılan AKP destekli SADAT’a dair eğitim kamplarında çekilen yeni fotoğraflar açığa çıktı.

TELE1’de yer alan haberde, emekli askerler tarafından kurulan ve birçok ülkede “danışmanlık” adı altında askeri eğitim veren ve İstanbul’dan yönetilen SADAT’ın ne yaptığına ilişkin detaylar açıklanmazken ortaya çıkan fotoğraflarda eski askerlerin silahlı ve silahsız verdikleri eğitimlerin fotoğrafları bulunuyor.

Öte yandan Sözcü yazarı Aytunç Erkin 18 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında "askeri danışmanlık şirketi" olarak anılan AKP destekli SADAT’ın yurt dışı eğitim kamplarının fotoğraflarını yayımladı.

Erkin, yazısında SADAT’ın faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Erkin’in yazısından bir kısım şu şekilde:



SADAT’tan bahsediyorum…

Bir dönem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan SADAT’ın kurucusu emekli Adnan Tanrıverdi’nin neden böyle bir şirket kurduklarını anlattığı röportajın satır aralarında ‘Gölge Ordu’nun izlerini buluyorum.

Ersin Eroğlu/Caner Taşpınar’ın birlikte yazdığı ‘Gölge Ordu/SADAT’ın sır perdesi aralanıyor/Kırmızı Kedi Yayınevi’ kitabını önceki gün bitirdim ve son 10 yıldır tartışılan yapılanmayla ilgili somut bilgilere ulaştım.

Örneğin… SADAT’ın eğitim kamplarıyla ilgili iddialar yıllar öncesine dayanıyor. Medyaya yansıyan ‘Ulaşlı Kampı’ iddiası, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Konya ve Tokat iddiasının üzerinden yıllar geçti. İki genç gazeteci, Ulaşlı Kampı ve Edirne üzerinde araştırmaya koyuluyor:

“… Bir kaynak ile masaya oturduk. Elindeki fotoğrafları çıkarıp önümüze koydu. SADAT eğitim kampları fotoğrafları ile birlikte ‘bu fotoğraflar gerçek mi?’ sorusu da masada duruyordu. Fotoğrafları araştırmaya başladık. SADAT’ın eğitim kamplarını bize teslim eden kaynak, fotoğraftaki kişileri ve fotoğrafın çekildiği yeri bilmiyordu. Önümüzde yanıt bekleyen soruların sayısı gittikçe artıyordu. Öncelikle, fotoğraflarda ‘eğitmen’ olarak görülen kişiyi araştırdık.”

SADAT’ın eğitim kampında ders veren kişi emekli SAT (Su altı Taarruz Komandosu) Komandosu Önder Akgün…1986 yılında Deniz Lisesi’nden ve 1990 yılında ise Deniz Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. SAT kursunu birincilikle kazandı ve birinci olarak bitirdi. Donanmanın değişik birimlerinde görev alıp 2010 yılında kendi isteğiyle ayrıldı. Önder Akgün, TSK’dan kendisini tanıyanların anlattığına göre, SADAT’ın fikirlerini benimseyen bir isim değil. Akgün maddi gerekçelerle SADAT eğitimlerinde yer aldı.

Ve geliyoruz kamuoyunun ilk kez göreceği fotoğraflara.

SADAT’ın yurtdışı eğitim kampı fotoğraflarında hem silahlı hem de silahsız eğitimler verildiği görülüyor. Eski SAT’çı Önder Akgün’ün Kamerun, Kenya, Ürdün ve Sudan’da çekilen fotoğraflarında orduların nasıl eğitildiği anlaşılıyor. Ve… SADAT, 2019 yılında IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılmıştı. Bu fuarda çekilen fotoğraflarda da Önder Akgün var.

Peki ya Türkiye’de de eğitim yapıldı mı? Bunu da kitaptan okuyun derim.



