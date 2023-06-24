SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tazminat davası açacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'paramiliter örgüt'e benzettiği SADAT'tın Başkanı Melih Tanrıverdi'den eleştirilere yanıt geldi.

Wagner ile SADAT’ı karşılaştırmayı 'paranoyaklık' olarak gördüğünü belirten Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’da yaşanan gelişmelere ilişkin bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz” demişti.