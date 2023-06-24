Kılıçdaroğlu: Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır

Kılıçdaroğlu, 'Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz."

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