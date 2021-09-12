Saç ekimi sırasında ölüm: Doktor tutuklandı

İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki İbrahim Gül, Bağcılar'da gittiği özel hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre ailesi, Gül'ün ölümüne ihmalin sebep olduğunu söyledi. Hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor M.A., ifadesinde İbrahim Gül'ün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. M.A. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.