Salgının başlangıcından beri en az 1209 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi pandeminin 18. ayı vesilesiyle bir rapor yayınladı. İSİG'in raporuna göre şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle en az 1209 işçi hayatını kaybetti.

Raporda işçiler dışında ölümlerin büyük bir çoğunluğunu işçi aileleri ve bir dönem evvelki işçi kuşağı olan emeklilerin oluşturduğuna dikkat çekilirken "Bu durum Covid-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göstergesi." değerlendirmesinde bulunuldu.

En çok sağlık emekçileri, öğretmenler, büro çalışanları, esnaflar, belediye işçileri, güvenlik emekçileri ve fabrika işçileri (özellikle metal ve tekstil) arasında Covid-19 nedenli ölümlerin meydana geldiğini belirten İSİG Meclisi, "Diğer raporlarımızda sendikalı işçi ölüm oranı yüzde 2 civarında oluyordu. Ancak Covid-19 nedenli işçi ölümlerinde sendikalı işçi oranı yüzde 13." dedi.

İSİG'in raporuna göre salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

2020 yılında Mart ayının son yirmi gününde en az 14 işçi, Nisan ayında en az 105 işçi, Mayıs ayında en az 30 işçi, Haziran ayında en az 13 işçi, Temmuz ayında en az 16 işçi, Ağustos ayında en az 57 işçi, Eylül ayında en az 52 işçi, Ekim ayında en az 53 işçi, Kasım ayında en az 162 işçi, Aralık ayında en az 242 işçi, 2021 yılında Ocak ayında en az 81 işçi, Şubat ayında en az 38 işçi, Mart ayında en az 36 işçi, Nisan ayında en az 136 işçi, Mayıs ayında en az 121 işçi, Haziran ayında en az 15 işçi, Temmuz ayında en az 3 işçi, Ağustos ayında en az 22 işçi ve Eylül ayının ilk on gününde en az 13 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Raporda yer alan verilere göre salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin istihdam dağılımına bakıldığında 1030 ücretli ve 179 kendi nam ve hesabına çalışan hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 85’ini ücretliler yüzde 15’ini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

Kaynak: İSİG Meclisi

Raporda yer alan verilere göre salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 429 emekçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 386 emekçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 111 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 72 işçi; Metal işkolunda 32 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 30 işçi; Taşımacılık işkolunda 27 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 19 işçi; Tarım, Orman işkolunda 14 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 14 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 14 emekçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 11 işçi; Enerji işkolunda 9 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 8 işçi; İnşaat, Yol işkolunda 7 işçi; İletişim işkolunda 5 işçi; Gemi, Tersane işkolunda 5 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 4 işçi; Madencilik işkolunda 3 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 3 işçi; İSİG Meclisi'nin elindeki veriler ışığında çalıştığı işkolu belirlenemeyen 6 işçi hayatını kaybetti…

Kaynak: İSİG Meclisi

Kaynak: İSİG Meclisi

Rapora göre salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 106 kadın işçi ve 1103 erkek işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: İSİG Meclisi

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

18-27 yaş arası 13 işçi,

28-50 yaş arası 495 işçi,

51-64 yaş arası 543 işçi,

65 yaş ve üstü 128 işçi,

İSİG'in yaşını belirleyemediği 30 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: İSİG Meclisi

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli ölenlerin 161’i (yüzde 13,31) sendikalı işçi, 1048’i ise (yüzde 86,69) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

Kaynak: İSİG Meclisi

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı:

248 ölüm İstanbul’da; 59 ölüm Ankara’da; 58 ölüm Kocaeli’de; 55 ölüm İzmir’de; 40 ölüm Bursa’da; 38 ölüm Mersin’de; 36 ölüm Hatay’da; 35 ölüm Gaziantep’te; 34 ölüm Kayseri’de; 33 ölüm Diyarbakır’da; 32 ölüm Konya’da; 25’er ölüm Manisa ve Samsun’da; 23 ölüm Aydın’da; 22’şer ölüm Denizli ve Şanlıurfa’da; 20 ölüm Adana’da; 19 ölüm Sakarya’da; 16 ölüm Tekirdağ’da; 15’er ölüm Kahramanmaraş ve Osmaniye’de; 14’er ölüm Antalya ve Malatya’da; 12’şer ölüm Erzurum, Trabzon ve Zonguldak’ta; 11’er ölüm Balıkesir, Muğla ve Van’da; 10 ölüm Edirne’de; 9’ar ölüm Elazığ, Eskişehir, Isparta ve Kütahya’da; 8’er ölüm Ağrı, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Giresun, Kırıkkale ve Nevşehir’de; 7’şer ölüm Kırklareli ve Ordu’da; 6’şar ölüm Afyon, Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Mardin’de; 5’er ölüm Bingöl, Rize, Sivas ve Tokat’ta; 4’er ölüm Adıyaman, Erzincan, Karaman ve Uşak’ta; 3’er ölüm Aksaray, Bartın, Burdur, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Tunceli ve Yalova’da; 2’şer ölüm Batman, Bilecik, Bitlis, Gümüşhane, Niğde, Sinop ve Yozgat’ta; 1’er ölüm Artvin, Hakkari, Kars ve Kırşehir’de; 13 ölüm Yurtdışında meydana geldi. İSİG Meclisi tarafından Ardahan, Muş ve Şırnak’ta Covid-19 nedenli işçi ölümü tespit edilmedi.