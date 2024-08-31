Sabıkalı tersane yine can aldı: Zehirlenen işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 3'ünün durumu ağır

İzmir Aliağa’da bulunan gemi söküm tesisi IŞIKSAN'da, bir petrol platformunun sökümünde çalışan işçiler henüz belirlenemeyen bir gaz sızıntısı sonucu zehirlendi.

Gazdan 10 işçi etkilendi. Olayın ardından fenalaşan 4 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki işçilerden İbrahim Karakaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 işçiyse Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi.

Fenalaşan işçileri kurtarmak için müdahalede bulunan 6 işçi de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen işçiler, taburcu edildi.

Dünyanın dördüncü büyük söküm tesisi olan Aliağa Gemi Söküm Tesisi, 10 kilometrelik sahil boyunca sıralanmış 30'a yakın tersaneden oluşuyor. Tesis iş cinayetleri, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlerle adından söz ettiriyor.

Aynı tesis 2 işçinin daha ölümüne yol açmıştı

Bugün bir işçinin hayatını kaybettiği IŞIKSAN bu tesisler arasında sicili en kabarık olanlardan. Dikkan Grup'a bağlı tesiste geçtiğimiz yıllarda iki iş cinayeti daha yaşanmıştı.

Mayıs 2015'te bir petrol platformunda yapılan vinç indirme operasyonu sırasında Behlül Gökduman isimli işçi 12 metre yükseklikte düşerek hayatını kaybetti. Gökduman, operasyona paydos verildiği sırada, kişisel güvenlik önlemlerini almak üzere çalışma alanını terk ettiği sırada yaşamını yitirdi.

Ekim 2020'de, Can Sünmez isimli işçi kopan korkuluk parçasının kafasına çarpması sonucu 40 metreden düşerek hayatını kaybetti. Sünmez'in iş arkadaşları baret ve kemer gibi önlemlerin alınmadığına dikkat çekti.

Ağır metal yüklü çevre, kuralsız çalışma, yetersiz sertifika...

Yılda ortalama 120 adet geminin sökümünün yapıldığı ilçede Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2022 yılında denetimler gerçekleştirildi. Ajans bu denetimler sonucunda, IŞIKSAN'ı sertifika listesinden çıkardı.

Bu denetimde IŞIKSAN'a verilen gazdan arındırma sertifikasının genel geçer olduğu ve gemiye özgü olmadığı tespit edildi.

Tesisin topraklarında yüksek kirletici konsantrasyonlar olduğu saptandı. Doğal seviyelere kıyasla yüksek krom, bakır ve çinko bulundu.

Tesis planlarındaki çalışma talimatlarına ve kesim prosedürlerine uyulmadığı görüldü. Şirketin diğer tersanelerine kayıtlı birçok işçisini yasalara aykırı olarak IŞIKSAN'da da çalıştırdığı fark edildi.

İş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli çalışan personelin bulunmadığı, bu uzmanların dışarıdan sağladığı ortaya çıktı.

Drenaj sistem pompası çalışmayan tesiste taşkınlar meydana geldiği görülmüştü.