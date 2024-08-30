Erdoğan'a göre Türkiye'nin işçileri ezilmiyor mu?

Geçtiğimiz günlerde "Yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır" ifadeleriyle tepki toplayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada bu kez "Ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz" dedi.

Erdoğan bu sözleri Türkiye'de holdingler kârlarına kâr katarken hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen emekçiler için söylemedi. Gazze ve dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmaları durdurmak için "tüm imkanlarını seferber ettikleri"ni iddia ederken dile getirdi. Erdoğan "büyük ve güçlü Türkiye ideallerinin de adım adım gerçeğe dönüştüğünü" söyledi.

Bu yıl birçok siyasi parti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümüne ilişkin açıklama yayımlamayı tercih etmedi.

Partiler ya sosyal medya üzerinden 30 Ağustos'a ilişkin kısa mesajlar yayımladı ya da genel başkanlarının mesajlarını paylaştı.

AKP, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 30 Ağustos dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı’ olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır" ifadelerine yer verdiği mesajına şöyle devam etti:

"Büyük Zafer’le Türk milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini savundu.

Erdoğan mesajında "Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz" iddiasında bulundu.

CHP'den video ve sosyal medya paylaşımı

CHP ise dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Zafer Bayramı'na dair bir videoyu "Hedef özgürlükse, mümkün olan tek şey zaferdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle… 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile 30 Ağustos'u şu ifadelerle kutladı:

"Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."

Öte yandan CHP'li belediyeler, Zafer Bayramı için çeşitli kutlama programları düzenleyecek.

Bahçeli Malazgirt'i andı

Zafer Bayramı'na dair açıklama yayımlamayan MHP, sosyal medya üzerinden Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 30 Ağustos mesajını paylaştı.

Bahçeli'nin 30 Ağustos mesajına, yıldönümü 4 gün önce olan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin kutlayarak başlaması dikkat çekti.

30 Ağustos'un ilk saatlerinde yayımlanan mesaj şöyle:

"Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde büyük ecdadımız Sultan Alparslan'ı, kutlu neferlerini, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum."

İYİP, TSK Günü'nü kutladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü'nü kutlayan ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında açıklamada bulunmayan İYİP, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun gündeme dair sosyal medya paylaşımını tekrar yayımladı.

Dervişoğlu, paylaşımında ''Türk’ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır... 'Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun... Bir milletin topyekûn şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA ve Gelecek'ten açıklama yok

AKP'nin 20 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının en önemli figürleri arasında yer alan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu partiler de 30 Ağustos'a dair açıklama yayımlamadı.

DEVA Partisi, Ali Babacan'ın "Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin hedefine ulaştığı Büyük Zaferimizin 102. yaşı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum" mesajını yeniden sosyal medyada paylaştı.

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi de Davutoğlu'nun "1071’den 1922’ye…" başlıklı videosunu yeniden yayımladı. Davutoğlu söz konusu videoda Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a kadarki süreci anlatıyor.

Saadet ve YRP'den birer cümle

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi (YRP) de Zafer Bayramı'na ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Diğer açıklamaların aksine Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmeyen iki açıklama da birer cümleden oluştu.

Saadet Partisi'nin açıklamasında, "Aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla destan yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde bu mübarek topraklar için mücadele vermiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" denildi.

Yeniden Refah Partisi'nin paylaşımında ise "Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.