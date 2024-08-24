30 Ağustos AVM'de kutlanacak: İstanbul Valiliği resepsiyon için Galataport'u seçti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bayram günü için hazırlıklar başladı.

İstanbul'daki kutlamalar her yıl Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlıyor, ardından Valilik binasında kabul töreni ve Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenleniyor. Program akşam saatlerindeki bir resepsiyonla sonlandırılıyor.

İstanbul Valiliği, bu yıl 30 Ağustos resepsiyonu için Galataport'u seçti. Valilikten davetlilere gönderilen bilgi notunda resepsiyonun Galataport'taki Saat Kulesi Meydanı'nda düzenleneceği bildirildi.

Önceki yıllarda sıklıkla kamuya ait mekanlarda yapılan resepsiyon, bu yıl artık Galaport'un sınırları içersinde kalan ve onun adıyla bir meydanda düzenlenecek.

Kutlama alanı AVM sınırları içinde

"İstanbul senin, deniz senin" sloganıyla Doğuş Holding tarafından inşa edilen Galataport, Karaköy'den Fındıklı'ya uzanan hatta İstanbullu'nun boğazla bağlantısını koparan bir rant projesi.

Galataport, Beyoğlu ve çevresini turizm ve kâr ekseninde dönüştürmeyi hedefleyen geniş bir talanın parçası. Projenin önü 2000'li yılların başında Beyoğlu Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ile açılmıştı. Aynı plan Taksim Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası’nın yeniden inşasının zeminini de oluşturan plan.

Galataport'a yapılacak AVM için tarihi Karaköy Yolcu Salonu ve Paket Postanesi yıkılmıştı. Yıkılmayan yapılaraysa el konuldu. Valiliğin 30 Ağustos'u kutlayacağı Saat Kulesi de artık AVM sınırları içerisinde. Kuleyi görmek isteyenler Galataport'un girişini kullanmak ve güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.

Resepsiyonun önceki yıllardaki adresleri şöyle: