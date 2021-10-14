‘SaBıKa Holding’ kitapçığı dağıtan 5 CHP'li genç gözaltına alındı

CHP’nin hazırladığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı dağıtan beş parti üyesi gözaltına alındı.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turğut, parti genel merkezinin yayını olan kitapçığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) önünde dağıtan beş partili arkadaşının gözaltına alındığını kaydetti.

Turgut, "Arkadaşlarımız SBF’nin önünde kitapçığı dağıtırken polisler geliyor. Bu kitapçığın yasaklı yayın olduğunu söyleyip dağıtıma engel olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız da bunun CHP genel merkezi tarafından yayınlanan bir kitapçık olduğunu ve yasaklı gibi durum olmadığını söylese de polisler dinlemiyor. Merve Babahan, Ezgi Çakır, Ata Sevindik, Can Deniz Çıtak ve Burak Kaan Kavşut isimli arkadaşlarımız gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Biz de buradayız. Edindiğimiz bilgiye göre ifadeleri alınıyor" dedi.