'SaBıKa Holding broşürü' davası nedeniyle yargılanan CHP'lilerin duruşması ertelendi

'SaBıKa Holding' broşürü nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Örgütü yöneticilerinin davası bir sonraki duruşmaya ertelendi.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan broşürü dağıttıkları gerekçesiyle, aralarında CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler’in ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyası, katılımcı çokluğu nedeniyle İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Seçkin Aybar, Cem Özçelik, Cem Aydın, Gözde Fil, Oğuz Kemal Yakar ve taraf avukatları hazır bulundu.

‘Yaptığım eylemin suç olduğunu düşünmüyorum’

Sanık Seçkin Aybar savunmasında, CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla broşürleri dağıttığını ve bunun suç olmadığını söyledi. Aybar, “CHP İstanbul Beşiktaş İlçe Örgütü'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. İddianameye konu broşürlerin, genel merkezin talimatı doğrultusunda dağıtımını yaptım. Ana muhalefet partisinin bir üyesi ve yöneticisi olarak özgür siyaset yapma hakkımın olduğunu düşünüyorum. İktidarı eleştirme faaliyeti kapsamında broşürleri dağıttım. Yapmış olduğum eylemin suç olduğunu düşünmüyorum. Broşürde yer alan ifadelerin hakaret içeren, suç unsuru olmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim” dedi.

‘Broşürler genel merkezin talimatıyla dağıtılmıştır’

CHP İstanbul Beşiktaş İlçe Ögütü'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan sanık Cem Özçelik de “Genel merkezin göndermiş olduğu broşürler yine genel merkezin talimatı ile dağıtılmıştır. Dağıtılan broşürlerde suç unsurunun olduğunu düşünmüyorum” dedi ve beraatını talep etti.

Tüm sanıkların avukatlığını üstlenen İsmail Emre Telci, “Sanıkların savunmalarına iştirak ediyoruz. Gelecek celse ayrıntılı beyanda bulunacağız” dedi.

Mahkeme zorla getirme kararı verdi

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık CHP Gençlik Kolları Şişli İlçe Başkanı Burak Aluçlu'nun zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Kasım’a erteledi. (ANKA)