Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yakın geçmişte yaşanan krizli günleri Cumhuriyet’ten Işık Kansu'ya anlattı.
Kanadoğlu, Erdoğan'ın aldığı ceza, AKP'nin kuruluşu ve kapatma davasına ilişkin açıklamalarından bir bölüm şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sabih Kanadoğlu 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı' dedi, o günleri anlattı
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Erdoğan'ın aldığı ceza, AKP'nin kuruluşu ve kapatma davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Merkezi
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yakın geçmişte yaşanan krizli günleri Cumhuriyet’ten Işık Kansu'ya anlattı.
Kanadoğlu, Erdoğan'ın aldığı ceza, AKP'nin kuruluşu ve kapatma davasına ilişkin açıklamalarından bir bölüm şöyle: