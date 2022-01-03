'Erken seçim sürprizini Bahçeli değil, Erdoğan yapacak'

Fehmi Koru, "Herkesin aksine, erken seçim sürprizini CB Erdoğan’ın MHP’ye yapacağı görüşündeyim…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Atilla Yeşilada iktidara ‘erken seçim’ tavsiyesinde bulunuyor. Böylece iktidar cephesi kazanırsa Cumhurbaşkanı güven tazelemiş olur, kaybederse sorunların üstesinden gelmek muhalefetin üstüne kalır görüşünde" aktarımında bulunan Koru, "Demokrasilerde çare tükenmiyor. Herkes seçim tarihinin erkene alınmasını MHP’den ve lideri Devlet Bahçeli’den bekliyor; ben ise erken seçim sürprizini, kendisini siyaseten zayıflatan süreci 'Gel beraberce sistemi değiştirelim' teklifiyle başlatan MHP liderine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmasını bekliyorum. Metropoll‘ün son kamuoyu araştırmasında, bugün seçim olsa, MHP’nin oyu, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 7’yi bulmuyor…" ifadesini kullandı.