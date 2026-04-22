Sabancı ve Koç’tan şirket satma kararı

AKP iktidarı öncesinde de sonrasında da en çok kazananların başında gelen Sabancı ve Koç, şirket satışı haberiyle gündemde.

Koç Holding bünyesindeki Arçelik, Arçelik Hitachi'nin yüzde 60 hissesini 261 milyon dolara Japon Hitachi Global Life Solutions'a satmak üzere sözleşme imzaladı.

Sabancı Holding ise Akçansa’daki yüzde 39,72 oranındaki payını, mevcut ortağı Alman yapı malzemeleri şirketi Heidelberg Materials’e devretme kararı aldı. Satış, yaklaşık 1,1 milyar dolar şirket değerlemesi üzerinden gerçekleşecek.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Sabancı’nın bir diğer satışı ise CarrefourSA olacak. A101’in sahibi olan Yeni Mağazacılık AŞ ile imzalanan anlaşma kapsamında devir işlemi, 325 milyon dolarlık şirket değeri esas alınarak, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre hesaplanacak nihai hisse değeri üzerinden gerçekleştirilecek.