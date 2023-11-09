Sabancı Holding'in kârı artıyor: İlk 9 ayda 36,7 milyar TL

Sömürüde ve emekçi halkın yoksulluğunda artış sürerken, holdingler yüksek kârlar açıklamaya devam ediyor.

Sabancı Holding, 2023'ün 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını yüzde 65 artışla 457,3 milyar TL seviyesine yükseltirken, şirketin konsolide net kârı ise 36,7 milyar TL oldu.

Sabancı Holding 2022'nin ilk 9 ayı net kârını 27,2 milyar TL olarak açıklamıştı. Holding 2022 yılını 43,8 milyar TL'lik konsolide net kâr ile tamamlamıştı.

Holdingin ilk 9 aydaki net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık 10 milyar TL artmış oldu.