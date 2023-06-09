Sabancı'dan yeni ekonomi yönetimine övgüler

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yeni ekonomi yönetimine ilişkin Foreks'e açıklamalar yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e övgüler yağdıran Suzan Sabancı Dinçer, "Türkiye, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor" dedi.

Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye’nin, "2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıktığını" öne sürerek, "Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha ülkemize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'Hafize Gaye Erkan’ın ilk kadın başkan olmasını çok değerli buluyorum'

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı, "Yine aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle, TCMB Başkanı olarak atanan Dr. Hafize Gaye Erkan’ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına eminim. Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Bu önemli sorumluluk çerçevesinde uluslararası görevini bırakıp ülkemize geri dönen Erkan’ın yurtdışındaki parlak Türk gençleri için de ilham kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.