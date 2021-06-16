Sabah'tan 'amiraller' vurgusu: Balyoz davasındaki beraat kararları bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cemaat'in Balyoz operasyonunda beraat eden sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) başvuru yapan şikayetçilerin güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmesinin ve hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 31 Mart 2015'te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verilmiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın, sanıklar Doğan, Balabanlı, Balta, Varol, Yalçın, Akyazan ve Küçükkılıç'ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada beraat eden sanıklar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Sabah’tan Mevlüt Hasgül’ün haberine göre; plan seminerine ilişkin ses kayıtlarının çözümlemelerine yer verildiği belirtildi. Çözümlemelerde, plana ilişkin olarak orgeneral Doğan'ın istekleri, dönemin komutanları tarafından yapılan çalışmalar ve verilen cevaplar yer aldığı öne sürüldü.

3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası

Haberde yer alan bilgiye göre "Hükümde, sanıklar tarafından da varlığı kabul edilen seminer çalışmasında, yine sanıklar tarafından gerçekleştirildiği kabul edilen ses kayıtlarının, özellikle somut yer ve kişiler belirtilmek suretiyle "Milli Mutabakat Hükümeti" kurulması, yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin bu çerçevede toplanıp gözaltına alınarak tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içerisinde vukuu bulan eylemlerinin unsurları itibariyle Türk Ceza Kanununun ilgili maddesince "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası düzenlenmesi suçunun nazara alındığı" belirtildi.

Amiraller için mi?

Sabah, haberi “Yargıtay'dan amiraller bildirisi için emsal karar! 'Balyoz planı' davasında 7 beraat kararını bozdu” başlığıyla duyururken, haberde “Dairenin bu kararı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili soruşturmada da emsal olacak” ifadeleri yer aldı.