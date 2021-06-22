Sabah'ta dikkat çeken yazı: Soylu'yu mu hedef aldı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak cephesinden dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu imzasıyla yayımlanan yazı sonrası "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedef alındı" yorumları yapıldı.

Müderrisoğlu yazısında "Görev ve sorumluluğunun gereğini unutan, ihmal eden, şeytana uyan varsa sisteme yük olmamalı buna karşın düzgün ve dürüst çoğunluk da iftira ve iddialara karşı dimdik durmalı, bu iddiaların sahipleri ile yasal zemin başta olmak üzere her türlü meşru platformda hesaplaşabilmelidir!" dedi.

Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Yalanın panzehiri doğrudur.

Her türlü iddiaya karşı, gerçekler bıkıp usanmadan anlatılmalıdır.

Herkes hesap verebilir olmalı ve gerektiğinde hesabını vermelidir.

Hesap soranlar da ilişkilerini izah edebilmeli, daha fazla cambaza bak cambaza oyununu oynamayacaklarını bilmelidir.

İdari karara bağlanan, takdir ve tercih gerektiren iş ve işlemlerin eleştirilmesi ayrı, tamamının yolsuzluk etiketi ile kirletilmesi apayrı bir husustur.

Makamlar, unvanlar ifa edilmesi gereken kamusal görev için vardır, ayrıcalık nedeni değildir. İktidarı ile muhalefeti ile medyası ile iş insanı ile toplumun tamamı imtiyazların daraltıldığı bir çerçeveye imza atmalıdır.

Özetle...

Aman dikkat!

Görev ve sorumluluğunun gereğini unutan, ihmal eden, şeytana uyan varsa sisteme yük olmamalı buna karşın düzgün ve dürüst çoğunluk da iftira ve iddialara karşı dimdik durmalı, bu iddiaların sahipleri ile yasal zemin başta olmak üzere her türlü meşru platformda hesaplaşabilmelidir!"

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