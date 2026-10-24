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Sabah'ın Berat Albayrak çıkışına AKP'li isimden yanıt: 'Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez'

Fon vurgununun iktidar bloğunda yarattığı fay hattı derinleşiyor. Berat Albayrak’ın adının geçmesi üzerine Sabah gazetesinin yandaş isimlere yönelttiği "FETÖ" ve "taşeron" suçlamalarına karşı Abdulkadir Selvi sessizliğini Erdoğan'a biat yazısıyla korurken, AKP'li Şamil Tayyar "Ortada düşman yok, AK Parti ve devleti zehirleyen içerideki açgözlü çıkar örgütü var" dedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 24.10.2026 , 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 , 21:58

İktidar cephesinde "fon vurgunu"nun yarattığı krizin etkileri bir türlü geçmiyor.

En son eski bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’a yönelen eleştirilere karşı Sabah gazetesi üzerinden adım atılmış, yandaş yazarlar "Bunlar taşeron, asıl patron kim?" diye sorarak sert bir eleştiri yapmış hatta tehditler savurmuştu.

Bu konumlanışa hedef alınan başta Abdulkadir Selvi olmak üzere pek çok isim sessizliğini koruyordu. Selvi bugün Hürriyet'te köşe yazdı, Sabah'ta çıkan yazılara doğrudan ya da dolaylı hiçbir şey söylemedi, Erdoğan'a biat ettiğini vurguladı.

'İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiş'

İktidar cenahından bir isimdense son birkaç gündür yaşanan bu büyük gerilime yorum geldi.

Eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem yaşananları "açgözlü" olduğunu söylediği bir ekibe yıkmaya çalıştı hem de Sabah ekibinin darbe benzetmelerine karşı, "Yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez" diye yazdı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Fon krizine ilişkin son dönem artan 'darbe', '17 Aralık türevi', 'nihai hedef Erdoğan' gibi yorumları okuyunca ısrarla üzerinde durduğumuz şu tespiti tekrar edelim:

Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez.

Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var.

Bir çıkar örgütü var.

Çok açık ve net:

İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir.

Cehenneme giden yolları iyi niyet taşlarıyla döşemiştir.

Bundan herkes gibi Cumhurbaşkanımız da olumsuz etkilenmiştir.

Türkiye’nin tökezlemesinden mutluluk duyan dış çevreler de bayram etmiştir.

Mevzunun kısa özeti budur.

İnşallah bu kriz fırsata dönüştürülür, tökezlediğimiz yerden yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız."

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