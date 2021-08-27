Sabah'a röportaj veren CHP'li ihraç ediliyor

CHP'li Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne röportaj vermiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Sevigen, bu röportajdan sonra partiden ihracının istendiğini iddia ederek, yine Sabah Gazetesi'ne konuştu.

Sevigen "Verdiğim röportajda Genel Başkanı eleştirdiğim için beni ihraç etmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu eleştirilemez mi? Hani sürekli 'tek adam yönetimi' diye iktidarı eleştiriyorlar ya, tek adam görmek isteyen CHP'ye baksın. Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken hâlâ kendini eleştirenleri partiden atma peşindeler. Kaç yıldır muhalefette ve hâlâ oylar yerinde sayıyor. Eleştirecekseniz CHP neden hâlâ muhalefette bunu sorgulasınlar. Bana yapılan bu ihraç talebi aslında benim üzerimden partide mevcut yönetime eleştiride bulunmak isteyenlere gözdağıdır" ifadelerini kullandı.