Kılıçdaroğlu: TOKİ vatandaşı borçlandırırsa, borcu CHP'li belediye başkanları üstlenecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısında konuştu.

Yangın bölgesindeki yurttaşların AFAD ve TOKİ tarafından borçlandırılacağına yönelik bilgileri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu borcun CHP'li 11 büyükşehir belediyesi başkanlarınca karşılanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"TOKİ ve AFAD da kendi üzerine düşen görevi verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyor. Ama bu görevi yaparken vatandaşlara belli bir belge imzalatıyorlar. Bunu da gayet doğal karşılıyoruz. Dolasıyla belli bir bedel ödüyorlar, bunu da sevinçle karşılıyoruz. Ama daha sonra yapılacak olan konutlar dolasıyla vatandaşların belli bir miktar borçlandırılacağı yönünde bilgimiz de var. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, ister TOKİ ister AFAD; vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında, yanan veya yıkılan binasını yeniden yaptığında, biz 11 büyükşehir belediyesi olarak, belediye başkanlarımız vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak. Hiçbir vatandaşımız elini cebine atmayacak. Ama bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz, yapmazlarsa bunu tamamını biz yapacağız."

Afganistan'dan göç: 'İtiraf ettiği için çok memnunum'

Afganistan’daki gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Askerlerimizin Afganistan’dan Türkiye’ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle beraber biz de büyük bir sevinçle karşıladık" dedi.

Kılıçdaroğlu "Biz Afganistan’dan Türkiye’nin çekilmesini uluslararası, NATO’nun bir sözleşmesi olmadan, Birleşmiş Milletler’in bir kararı olmadan orada durmasını doğru bulmuyorduk ve bunu defalarca ifade ettik. Türkiye’ye gelen Afganlar var. Bunların da kendi ülkelerine dönmesi konusunda hükümetin karar almasını bekliyoruz. Bu konuda ciddi bir atılan adımın olmadığını da biliyoruz. Resmi rakamları Sayın Erdoğan açıkladı. İyi de bu insanlar nasıl geldi? Gayri resmi rakamları da açıkladı. Acı olan ne biliyor musunuz? Acı olanı, sınırlarımızın yol geçen hanına döndüğünü bizzat Erdoğan’ın açıklaması. Gayri resmi şu kadar insan geldi. Ne demek ya. Hani kuş uçsa görüyorduk. İtiraf ettiği için çok memnunum. Gayri resmi rakamları, şu kadardır demek de doğru değil" diye konuştu.