Sabah yazarı: Hükümet Sistemi'nde de köklü bir değişim bekleniyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Mahmut Övür, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde köklü bir değişim beklendiğini öne sürdü.

Övür, "Külliye'de oluşan kurullar ve ofisler ile bürokrasi arasında istenilen bağın kurulamadığı, bürokrasinin de kafasının karışık olduğunu" belirtti.

Ayrıca Övür'ün "AK Parti ve Cumhur İttifakı cephesinde yaşanan motivasyonun muhalefet partilerine de aktarılmasından geçiyor. CHP pek umut vermiyor ama diğer muhalefet partileri böyle bir el uzatılırsa kaçırmamalı" ifadeleri de dikkat çekti.

Övür'ün "Ankara'da bu havayı hiç görmedim" başlıklı yazısında yer alan ilgili kısım şöyle:

'Köklü bir değişim bekleniyor'

"Kulislerde bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de köklü bir değişim bekleniyor.

Türkiye'de 'başkanlık' sistemine geçilerek bir devrim yapıldığı, ancak Külliye'de oluşan kurullar ve ofisler ile bürokrasi arasında istenilen bağın kurulamadığı, bürokrasinin de kafasının karışık olduğu konuşuluyor.

Bir bürokrat yaşanan sorunu şu cümleyle özetliyor:

'Kurumlar arasında bağ kurulamadığı için Başkan Erdoğan'ın üzerindeki yük alınmadı. Bu dönem bu açıdan yeni bir fırsat sunuyor.'

'Muhalefet partileri el uzatılırsa kaçırmamalı'

Bir önceki kabinede yer alan birçok bakanın bu dönemde Meclis'te bulunmaları, tecrübelerini ve bilgi birikimlerini Meclis'e aktarmaları da uzun zamandır Meclis'e yönelik eleştirileri azaltacağı gibi yeni Anayasa yapma ihtimalini de artırıyor, daha doğrusu yapılabilir kılıyor.

Bunun bir yolu da AK Parti ve Cumhur İttifakı cephesinde yaşanan motivasyonun muhalefet partilerine de aktarılmasından geçiyor. CHP pek umut vermiyor ama diğer muhalefet partileri böyle bir el uzatılırsa kaçırmamalı."