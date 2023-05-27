Sabah yazarı Engin Ardıç öldü

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, bugün hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

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Engin Ardıç Bir Rastlantıdır