Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sabah yazarı Engin Ardıç öldü
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, bugün hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Erhan Nalçacı
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sabah yazarı Engin Ardıç öldü
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, bugün hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.