Bolu'da, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçtan saatlerce haber alınamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel, Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik geziye götürüldü.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara haber verildi. Bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Son GPS sinyali Kapankaya Seyir Terası'ndan alındı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yaptığı bildirimde, araçla saat 15.00'ten itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi.

Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller'deki Kapankaya Seyir Terası civarına ait olduğu bildirildi. Ekipler bölgede karadan arama çalışmalarının yanı sıra dron desteğiyle havadan tarama da gerçekleştirildi.

Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir."

Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş: Araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Göktaş, 10 kız çocuğu ve 3 personelin saat 18.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi.

Saat 03.00 sularında açıklama yapan Göktaş, "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Aracın sürücüsü yaşananları anlattı

İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Nazif Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece" diye konuştu.

Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda" ifadelerini kullandı.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığına getirilen 10 çocuk ve 3 personel, sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, çamura saplanan araç görüntülendi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.