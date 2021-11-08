Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

Gürcistan Adalet Bakanlığı Özel Cezaevi Teşkilatı dün yayınladığı açıklamada eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir hapishaneden Tiflis'in banliyösündeki Gldani semtindeki bir hapishane hastanesine nakledildiğini söyledi.

Daha önce, Saakaşvili'nin annesi Giuli Alasania gazetecilere, oğlunun Rustavi hapishanesinden helikopterle bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Saakaşvili Gori kentindeki bir askeri hastaneye hava yoluyla nakledilecek. Pazartesi günü, bir hekimler kurulu, Adalet Bakanlığı'ndan açlık grevine başlayan Saakaşvili'nin hastaneye kaldırılmasını talep etti.

1 Ekim'de Saakaşvili, yerel seçimlerin ilk turundan önce geldiği Gürcistan'da tutuklandı.

Saakaşvili, 2003 yılında Edvard Şevardnadze'yi deviren Batı güdümlü renkli devrime öncülük etti. Adı Abhazya ve Güney Osetya'ya karşı hüsranla sonuçlanan savaş ve türlü yolsuzluklarla anılan Saakaşvili, 2013'te ülkesinden kaçmış ve aşırı sağcı darbenin ardından Ukrayna'da yeni bir siyasi kariyer inşa etmeye başlamıştı. Daha sonra burada da yolsuzluk suçlamalarıyla boğuşan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz aylarda "ülkeyi kurtarmak" için yerel seçimlerin arifesinde Gürcistan'a döndükten sonra tutuklanmıştı.