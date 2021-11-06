Gürcistan istihbaratı, Saakaşvili'yi darbe planlamakla suçladı

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi eski yürütme kurulu başkanı Mihail Saakaşvili, darbe tasarlamakla suçlandı.

Rusya menşeli TASS'ın bildirdiğine göre, ülke istihbaratı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, planlanan muhalefet protestolarının hapisteki Saakaşvili tarafından tasarlandığını ve yürürlülükte olan planlı bir darbenin parçası olduğunu söyledi.

Habere göre istihbarat sözcüsü, "Protestoları düzenleyenler hükümet binalarını bloke etmeyi planlıyorlar" dedi. Sözcü, "İktidarı şiddetle ele geçirmeyi amaçlayan bu eylemler, hapishaneden hüküm giymiş Mihail Saakaşvili tarafından planlanıyor" diye ekledi.

Avukatları, Saakaşvili'nin bir aydan fazla bir süredir hapiste açlık grevinde olduğunu öne sürüyor. Saakaşvili, 2018'de gıyaben mahkum edildikten sonra altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saakaşvili, 2003 yılında Edvard Şevardnadze'yi deviren Batı güdümlü renkli devrime öncülük etti. Adı Abhazya ve Güney Osetya'ya karşı hüsranla sonuçlanan savaş ve türlü yolsuzluklarla anılan Saakaşvili, 2013'te ülkesinden kaçmış ve aşırı sağcı darbenin ardından Ukrayna'da yeni bir siyasi kariyer inşa etmeye başlamıştı. Daha sonra burada da yolsuzluk suçlamalarıyla boğuşan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz aylarda "ülkeyi kurtarmak" için yerel seçimlerin arifesinde Gürcistan'a döndükten sonra tutuklanmıştı.