Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, yaptığı açıklamada, ayrılışından sekiz yıl sonra ülkesine döndüğünü söyledi.

Saakaşvili Facebook sayfasında "Günaydın Gürcistan. Sekiz yıl sonra Gürcistan'dayım" dedi.

Gürcü makamlarından ve Saakaşvili'nin Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Saakaşvili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yerel seçimlere katılmak için 2 Ekim akşamı Tiflis'e uçak bileti aldığını söyledi. Daha sonra, rezervasyonu yapılan biletinin fotoğrafları internette yayınlandı.

Saakaşvili, Ocak 2004'ten Kasım 2013'e kadar Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında, cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına birkaç gün kala ülkeyi terk etti. Bunun hemen ardından, ikisi zaten cezası kesilmiş olmak üzere, aleyhinde dört ceza davası açıldı. Ocak 2018'de Tiflis Şehir Mahkemesi, Georgian United Bank çalışanı Sandro Girgvliani'nin 2006 yılında öldürülmesi nedeniyle Saakaşvili'yi gıyaben üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Haziran 2018'de mahkeme, 2005 yılında milletvekili Valery Gelaşvili'ye yönelik saldırı nedeniyle Saakaşvili'yi ayrıca altı yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ülkeden kaçan Saakaşvili, Ukrayna'daki faşist darbenin ardından bu ülkede de çeşitli devlet kademelerinde yer aldı. 2014'teki darbenin ardından düzenlenen tartışmalı seçimle iktidara gelen Petro Poroşenko tarafından Odessa Valisi atanan Saakaşvili'ye aynı zamanda Ukrayna vatandaşlığı da verildi.

26 Temmuz 2017'de Saakaşvili ABD'de bulunduğu esnada Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı ve "vatansız kişi" oldu.

29 Mayıs 2019'da yeni seçilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin tarafından tekrar vatandaşlık verilmesinin ardından Ukrayna'ya döndü.