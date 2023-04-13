Saadet Partisi'nden 'Tabanımızın yüzde 90’ı Kılıçdaroğlu’na oy verecek' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yaptıkları araştırmalara göre Saadet Partisi tabanının yüzde 90'ının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesini beklediklerini söyledi. Bitmez "Bu oran gittikçe de artar" yorumunda bulundu.

Saadet Partili Bitmez, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…

Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.

Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.

Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."