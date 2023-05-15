Saadet Partisi’nden ‘ikinci tur’ mesajı: Her şey daha yeni başlıyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ikinci tura kalmasıyla CHP’nin ardından Saadet Partisi’nden de açıklama geldi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘ikinci turu’ işaret ederek, şunları ifade etti:

“21 yıllık iktidarın sonunda devletin tüm imkanlarını kullanarak seçim çalışması yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz nezdinde kaybetmez algısını yitirmiştir. İnsanımızın %50’sinden fazlası ‘değişim’ talebini ortaya koymuştur. Her şey daha yeni başlıyor. Sandık varsa umut vardır, bu ülkeye baharı getireceğiz. Milletimizin iradesi, bizim için her şeyin üstündedir. Hiçbir toplumsal talebe, halkımızın iletmek istediği mesaja kayıtsız kalamayız. İktidar, halktan gelen mesajları algılayabilme yeteneğini kaybettiği için bugün %50’nin altındadır. Mesajı alacağız ve 28 Mayıs’ta kazanacağız.”