Saadet Partisi zora girmişti: 'AKP ittifaka katmak istediği yeni partiyi belirledi' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ve BBP ile yapılan seçim ittifakını 2023 seçimlerinde de sürdürüp ittifakı da genişletmek istiyor.

Buna yönelik ilk adımını Saadet Partisi için atan Erdoğan, bu konu da yol alsa da Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün ölümü üzerine bu ittifak girişimi zora girmişti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Vatan Partisi ile ittifaka "Biz kendimize benzeyen partilerle ittifak yaparız" denilerek karşı çıkılırken, Fatih Erbakan’ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ile ittifaka sıcak bakılıyor.

Bu ittifak için önümüzdeki süreçte ne gibi adımların atılacağı merak konusu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partilerinin Cumhur İttifakı'na dahil olacağı iddialarının kaynağının Saadet Partisi olduğunu söylemiş, "Biz sadece doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Partiyi kurduğumuz günden beri tüm eleştirilerimizi yapıyoruz" demişti.