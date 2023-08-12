Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden seçim hazırlığı: 'Güçlü aday desteklenecek'

Saadet Partisi çatısı altında birleşerek Meclis’te grup kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin, yerel seçimlerde de ortak hareket etmeye hazırlandığı belirtildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; partinin ilk hedefinin Türkiye’de seçim yapılacak bin 389 yerde kendi adaylarını çıkarmak olduğunu belirten Gelecek Partisi yetkilisi, "Gelecek Partisi’nin kazanma ihtimalinin düşük olduğu yerlerde Saadet Partisi güçlü ise Saadet Partisi’ni destekleyeceğiz. Aynı şekilde Gelecek Partisi’nin güçlü olduğu yerlerde de SAADET, Gelecek Partisi’ni destekleyecek" açıklamasında bulundu.

'İş birliğine açığız'

Bu işbirliğinin ‘başka partilerle işbirliği yapılmayacağı’ anlamına gelmediğini belirten Gelecek Partili yönetici, “İki partinin de zayıf olduğu yerlerde başka bir muhalefet partisinin, diyelim ki İYİ Parti’nin, siyaseten destekleyebileceğimiz güçlü bir adayı olursa onlarla da iş birliğine açığız” diye konuştu.

'Bizim için kritik bir seçim'

Yerel seçimlere ilişkin alacakları tüm kararları verirken Gelecek Partisi’nin kazanacağı yerleri maksimize etmenin yanı sıra Millet İttifakı’nın mevcut belediyelerinin muhafaza edilmesi ve AKP ve MHP'de bulunan belediyelerin de kazanılması gibi öncelikleri olduğunu kaydeden Gelecek Partili yetkili, “Bu seçim bizim ilk yerel seçimimiz olacak. Partimizin oy oranıyla ilgili spekülasyonları sonlandıracak net sonuçlar da ortaya çıkacak. Bu anlamıyla da bizim için kritik bir seçim” değerlendirmesini yaptı.

'Esas olan yereli birlikte nasıl yöneteceğimiz'

Yerel seçimlere, tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarını çıkaracakmış gibi hazırlandıklarını belirten Saadet Partisi yöneticisi ise kazanımları büyütmek için Saadet ve Gelecek Partisi’nin hem kadrolarını hem de seçmen gücünü birleştireceğini söyledi.

Tüm süreçleri Gelecek Partisi ile birlikte şekillendireceklerini kaydeden parti yöneticisi, yerel seçimlerde adayın isminin belirlenmesinden daha çok adayın seçimden sonra ortaya koyacağı performansa, yerel yönetim anlayışına odaklandıklarını belirtirken “Esas olan yereli birlikte nasıl yöneteceğimiz, hangi ilkeleri benimseyeceğimiz” ifadelerini kullandı.

'Türkiye genelinde bir ittifak gündemde değil'

Saadet Partili yetkili, yerel seçimlerde geride bırakılan genel seçimdekine benzer ittifakların söz konusu olmayacağını şu ifadelerle anlattı:

“Genel seçimlerde sadece 87 seçim çevresi var ama yerel seçimlerde 1400’e yakın belediye var. Her seçim çevresinde alınan oy sadece o seçim çevresini ilgilendirdiği ve Türkiye genelinde -cumhurbaşkanı seçimi gibi- toplam oylarla ayrıca bir sonuç tayin edilmediği için biz her seçim çevresinde kendi başımıza girecekmişiz gibi bir çalışma içerisindeyiz. Politikalarıyla uzlaşabileceğimiz işbirliklerine de ayrıca açığız. Ama Türkiye genelinde bir ittifak gündemde değil. Sadece sonuca etkili olabilecek yerlerde dirsek temasları olur.”