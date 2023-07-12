Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı

Gelecek Partisi milletvekillerinin Saadet Partisi’ne geçmesiyle kurulan SAADET Meclis Grubu’nun ilk grup toplantısı başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantıda söz aldı.

Karamollaoğlu, "Uzunca bir aradan sonra, buradayız. TBMM'nin 28 Dönemi'nde Saadet Partisi Meclis Grubumuzun ilk grup toplantısını yapıyoruz. Saadet Partisi Meclis Grubumuzun önceliği önce ahlaktır" dedi. Karamollaoğlu, "Bizim için siyasi makamlar kudret sahibi olmaya değil, adaleti kurmaya bir araçtır. İnanıyorum ki bu grup; milletin beklentilerinin mecliste söz, ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır. Matematik hesapların, politik kurnazlıkların öznesi olmayacaktır" şeklinde konuştu.

'Bu grup Milli Görüş siyasetinin Meclis'teki karargahıdır'

Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Bu meclis grubu; Milli Görüş siyasetinin meclisteki karargahıdır. Bu meclis grubu Erbakan hocamızın özümsediği ve hedef edildiği adil devlet ideallerinin meclis grubudur. Milli Görüşü gömlek sanıp çıkaranlar, kesinlikle bizi anlayamazlar, kavrayamazlar.

Seçimden bu güne kadar yapılmayanlara baktığımız, yalanla seçim kazanıyorlar demekten kendimiz alamıyoruz. Seçimlerin üzerinden iki ay geçti. İktidar tarafından bu süreçte ortaya konan icraatlar var. Şunu görmek gerekir ki; Sayın Erdoğan, dile getirmediği birçok icraata da girişmiş bulunuyor. Seçim beyannamelerinde yer almayan birçok husus kısa sürede icraata koyuldu. Seçimden sonra iktidar, milletin kesesine el atmaktan çekinmedi. 2023 yılında ödenecek MTV'nin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu.

'İki ülkenin NATO üyeliğine evet demek zorunda kaldınız'

İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı Büyük Ortadoğu Projesi Eş başkanı olarak mı evet demek zorunda kaldınız? Biz inanıyoruz ki bu dönemde Büyük Ortadoğu Projesi hem ülkemiz hem de dünya barışı için en büyük tehdittir. İçinde bulunduğumuz dönemde biz bu gerçeği unutmamak mecburiyetindeyiz.

'Birlikte burada olacağız'

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şu şekilde:

"Erdemli siyaset öncülerine selam olsun. Bu erdemli siyaset mücadelesinde omuz omuza verdiğimiz Sayın Karamollaoğlu, değerli milletvekilleri ve misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok çetin süreçlerden geçerek bu güne geldik. Tarih 20 Temmuz 2001. Rahmetli Başbakanımız, Erbakan, Saadet Partisi'ni kurdu. Bugün gelinen noktada Saadet Partisi'ni görmekten gurur duyuyorum. Aynı şekilde çileli bir yolculuktan sonra, ağır baskılar altında 12 Aralık 2019 tarihinde, tam bir samimiyetle yola çıkarak ülkenin üzerine çöken karabasan bulutlarını dağıtan cesur yürekli Gelecek Partisi kurucularına da selam ediyorum. Nice arkadaşlarımız bu yolda bedeller ödedi. Devlete nüfuz etmiş bazı çeteler, arkadaşlarımızı mahkemelere verdiler. Her düzeyde her bir Gelecek Partili mensup, ağır baskılar karşısında cesaretle direndi. İşte buradayız. Birlikte buradayız. Birlikte burada olacağız.'

Muhalefet o günden itibaren ciddi bir savrulma yaşıyor. Bu durum Altılı Masa'nın kazanımlarını neredeyse tehdit eder boyuta geldi. Muhasebe yapalım. Seçmen, 'yanılmıştır, yanıltılmıştır' demeyelim. Seçmen bize bir mesaj vermiştir, bunu alalım. İşte biz bu soruya Sayın Karamollaoğlu ile birlikte şu yanıtı verdik; 'Evet ben bu iktidardan memnun değilim, adaletsizliklerin, yolsuzlukların farkındayım ama bizim önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız.'

'İktidardan gideceksiniz'

İki bakan değişmedi sadece; biri Kültür ve Turizm Bakanı biri ise Sağlık Bakanı. Niye? Çünkü tam seçim ortamında Ege'de imar yasağı getirilen yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Yetmedi. Anadolu'nun her bir köşesindeki yerlere rant olarak baktılar. Bizim meselemiz vatanın her bir köşesini korumaktır. İstanbul'u korumayı boynumuzun borcu biliyoruz. Onun için 'imar yasası' demiştik, karşı çıktılar.

Eğer bir ülkenin gençleri, başka ülkelere gidebilmek için riski yolculukları göze alıyorsa vatan tehlikededir. Gençlere, 'Giderseniz gidin' diyen o hoyrat sese sesleniyorum; Bu vatanın evlatları, bu vatanda yaşamaya devam edecektir. Ama siz iktidardan gideceksiniz.

AKP Genel Başkanı'ndan başlayarak Cumhur İttifakı'nın bütün üyelerine bakın. Hepsi seçim boyunca bizlere, ağır hakaretlerle saldırdılar, montaj videolar yayınladılar. Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen kardeşlere de seslenerek, biz bölmeye değil birleştirmeye geliyoruz. Biz kutuplaştırmaya değil, kucaklaştırmaya geliyoruz."