Saadet Partisi Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmemesi eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Habertürk’te ‘Kübra Par’la açık ve net’ programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” açıklamasını hatırlatan Par, "Saadet Partisi'nin tutumu nedir?" diye sordu. Aydın, soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak yarından itibaren, şu anda planlanıyor, Her kesimi STK'ları, siyasi partileri ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. HDP’yi ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük eksiklik olur."

"HDP adayı desteklemek için birtakım taleplerde bulunursa bu talepleri altılı masa değerlendirmeli midir, Yoksa Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar altılı masaya asla teklif dahi edilemez" sorusu üzerine Aydın, "Doğrusu HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır" dedi.

"Bakanlık isteyemez mi?" sorusuna yanıt veren Birol Aydın, "Olacaksa onlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle, adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.